Томаш Махач снялся с матча с Тейлором Фрицем во втором сете в рамках United Cup — 2025

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц принёс победное очко сборной США в полуфинале командного турнира United Cup — 2025 против Чехии. Его соперник Томаш Махач отказался от продолжения борьбы, после того как не реализовал два матч-пойнта на приёме и не подал на матч. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:5 (отказ) в пользу американца.
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Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Фриц 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. Махач выполнил пять эйсов при двух двойных ошибках и выиграл 2 брейк-пойнта из 10.
В первом матче противостояния между США и Чехией третья ракетка мира Кори Гауфф в двух сетах обыграла Каролину Мухову, занимающую 22-е место в рейтинге WTA, — 6:1, 6:4.
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