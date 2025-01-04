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Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге

Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале они обыграли французский дуэт Садьо Думбия/Фабьен Ребул со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Гонконг — парный разряд. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 12:55 МСК
Садьо Думбия
Франция
Садьо Думбия
Фабьен Ребул
Франция
Фабьен Ребул
С. Думбия Ф. Ребул
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Российский дуэт восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В матче за титул чемпионов турнира в Гонконге российская пара встретится с Сандером Арендсом из Нидерландов и британцем Люком Джонсоном.

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