Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале они обыграли французский дуэт Садьо Думбия/Фабьен Ребул со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
Гонконг — парный разряд. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 12:55 МСК
Садьо Думбия
Фабьен Ребул
С. Думбия Ф. Ребул
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Российский дуэт восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В матче за титул чемпионов турнира в Гонконге российская пара встретится с Сандером Арендсом из Нидерландов и британцем Люком Джонсоном.
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