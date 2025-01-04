Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале они обыграли французский дуэт Садьо Думбия/Фабьен Ребул со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Российский дуэт восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету их соперников четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В матче за титул чемпионов турнира в Гонконге российская пара встретится с Сандером Арендсом из Нидерландов и британцем Люком Джонсоном.