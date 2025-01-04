Сборная США досрочно вышла в финал United Cup — 2025 после побед Гауфф и Фрица

Сборная США вышла в финал командного теннисного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Американские теннисисты выиграли оба матча одиночного разряда против своих соперников из Чехии и гарантировали команде досрочную победу.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
|1
|2
|3
|
|6
|
|5
Третья ракетка мира Кори Гауфф в двух сетах обыграла Каролину Мухову, занимающую 22-е место в рейтинге WTA, — 6:1, 6:4. Тейлор Фриц принёс победное очко сборной США. Его соперник Томаш Махач отказался от продолжения борьбы, после того как не реализовал два матч-пойнта на приёме и не подал на матч. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:5 (отказ) в пользу американца.
Парная встреча. в которой встречаются американский дуэт Дезире Кравчик/Денис Кудла и Габриэла Кнутсон/Патрик Рикль, не имеет особого значения.
В финале United Cup сборная США встретится с командой Польши.
- 4 января 2025
-
15:07
-
14:39
-
14:16
-
13:47
-
13:34
-
13:12
-
13:02
-
12:40
-
12:38
-
12:26
-
12:15
-
11:31
-
11:09
-
10:41
-
10:20
-
09:54
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:03
-
06:39
-
06:07
-
03:47
-
00:54
-
00:41
-
00:33
-
00:24
- 3 января 2025
-
23:47
-
23:30
-
22:55
-
22:27
-
21:26
-
20:15
-
20:06