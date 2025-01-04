Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная США досрочно вышла в финал United Cup — 2025 после побед Гауфф и Фрица

Сборная США досрочно вышла в финал United Cup — 2025 после побед Гауфф и Фрица
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная США вышла в финал командного теннисного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Американские теннисисты выиграли оба матча одиночного разряда против своих соперников из Чехии и гарантировали команде досрочную победу.

United Cup. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 09:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
United Cup. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:30 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 4 		6
7 7 		5
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Третья ракетка мира Кори Гауфф в двух сетах обыграла Каролину Мухову, занимающую 22-е место в рейтинге WTA, — 6:1, 6:4. Тейлор Фриц принёс победное очко сборной США. Его соперник Томаш Махач отказался от продолжения борьбы, после того как не реализовал два матч-пойнта на приёме и не подал на матч. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:5 (отказ) в пользу американца.

Парная встреча. в которой встречаются американский дуэт Дезире Кравчик/Денис Кудла и Габриэла Кнутсон/Патрик Рикль, не имеет особого значения.

В финале United Cup сборная США встретится с командой Польши.

Материалы по теме
Томаш Махач снялся с матча с Тейлором Фрицем во втором сете в рамках United Cup — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android