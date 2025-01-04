Сборная США досрочно вышла в финал United Cup — 2025 после побед Гауфф и Фрица

Сборная США вышла в финал командного теннисного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Американские теннисисты выиграли оба матча одиночного разряда против своих соперников из Чехии и гарантировали команде досрочную победу.

Третья ракетка мира Кори Гауфф в двух сетах обыграла Каролину Мухову, занимающую 22-е место в рейтинге WTA, — 6:1, 6:4. Тейлор Фриц принёс победное очко сборной США. Его соперник Томаш Махач отказался от продолжения борьбы, после того как не реализовал два матч-пойнта на приёме и не подал на матч. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:5 (отказ) в пользу американца.

Парная встреча. в которой встречаются американский дуэт Дезире Кравчик/Денис Кудла и Габриэла Кнутсон/Патрик Рикль, не имеет особого значения.

В финале United Cup сборная США встретится с командой Польши.