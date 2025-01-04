«За ней будущее тенниса». Арина Соболенко — о Мирре Андреевой после матча в Брисбене
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о 17-летней россиянке Мирре Андреевой после победы над ней в полуфинале турнира категории WTA-500 в Брисбене (6:3, 6:2).
Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
16
Мирра Андреева
М. Андреева
«Я дам ей свой совет, когда завершу карьеру. Сейчас я просто позволю ей заниматься своим делом. Она поступает правильно. Вокруг неё отличная команда, семья, замечательный тренер. Не могу порекомендовать ей никого лучше, чем Кончита Мартинес. Она на правильном пути, и за ней определённо будущее тенниса. Она будет там очень скоро», — сказала Соболенко на после матчевой пресс-конференции.
В финале соревнований в Брисбене Соболенко сыграет с другой представительницей России, Полиной Кудерметовой, начинавшей турнир с квалификации.
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