Сын Хьюитта разместил фото с Синнером. Кирьос раскритиковал его в комментариях

Австралийский теннисист Круз Хьюитт, сын экс первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта, разместил фото с совместной тренировки с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Соотечественник австралийца Ник Кирьос оставил комментарий под постом.

Фото: Из личного архива Круза Хьюита

«Я думал, что мы братаны. Люблю тебя, Круз, но это дико», — написал в комментарии Кирьос, оставив эмодзи «разбитое сердце».

Напомним, Кирьос является ярым противником участия Синнера в турнирах ATP после положительного допинг-теста итальянца в 2024 году.

16-летний Круз Хьюитт, занимающий 1264-е место в рейтинге ATP, примет участие в квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он станет самым молодым участником квалификации Australian Open с 1997 года.