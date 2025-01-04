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«Как Казахстан «профукал» Кудерметову?» Кафельников — об успехах Полины в Брисбене

«Как Казахстан «профукал» Кудерметову?» Кафельников — об успехах Полины в Брисбене
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход в финал турнира категории WTA-500 в Брисбене российской теннисистки Полины Кудерметовой.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

«Я в шоке! И как так получилось, что Казахстан «профукал» Полину Кудерметову?» — написал Кафельников в своём аккаунте в социальных сетях.

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова в финале хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Арине Соболенко. Россиянка начинала соревнования в Брисбене с квалификационного раунда.

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