«Как Казахстан «профукал» Кудерметову?» Кафельников — об успехах Полины в Брисбене

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход в финал турнира категории WTA-500 в Брисбене российской теннисистки Полины Кудерметовой.

«Я в шоке! И как так получилось, что Казахстан «профукал» Полину Кудерметову?» — написал Кафельников в своём аккаунте в социальных сетях.

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова в финале хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Арине Соболенко. Россиянка начинала соревнования в Брисбене с квалификационного раунда.