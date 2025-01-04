Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA-500 в Брисбене

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финале соревнований они одолели соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Калинской и Хон один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые выиграли титул в парном разряде. Напомним, они являются серебряными призёрами Олимпийских игр — 2024.