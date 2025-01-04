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Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA-500 в Брисбене

Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA-500 в Брисбене
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финале соревнований они одолели соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Брисбен — парный разряд (ж). Финал
04 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
П. Хон А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5
7 8 		7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Калинской и Хон один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые выиграли титул в парном разряде. Напомним, они являются серебряными призёрами Олимпийских игр — 2024.

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