Вандевей — о скандале Рыбакиной и Вукова: где дым, там, скорее всего, и огонь

Бывшая девятая ракетка мира американка Коко Вандевей высказалась о скандальной ситуации с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и её тренером Стефано Вуковым.

«Извините, но где дым, там, скорее, всего и огонь. Иногда другим людям нужно защищать вас, если вы не можете защитить себя сами, и именно это пытается сделать WTA-тур, исходя из того, что там увидели и узнали о Вукове. Как бы мне не хотелось доверять мнению и выбору Елены Рыбакиной, я видела некоторые моменты, и все видели по ходу матчей то, что Вуков вёл себя не самым добрым образом по отношению к ней.

Я буду удивлена, если мы увидим Горана [Иванишевича] на Australian Open. Я бы не хотела быть новым тренером в команде, где снова будет старый голос», — приводит слова Вандевей Tennis.com.