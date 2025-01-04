Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые выиграли титул в парном разряде на уровне WTA-тура
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые в своих карьерах выиграли титул в парном разряде на уровне WTA-тура. Сегодня, 4 января, девушки победили на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финале они одолели соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон (7:6 (8:6), 7:5).
Брисбен — парный разряд (ж). Финал
04 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Присцилла Хон
Анна Калинская
П. Хон А. Калинская
Окончен
0 : 2
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|5
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|7
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер проводили лишь третий турнир вместе. На Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) россиянки вышли в финал и завоевали серебряные медали. На турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в октябре 2024-го теннисистки дошли до четвертьфинала.
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