Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые выиграли титул в парном разряде на уровне WTA-тура

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые в своих карьерах выиграли титул в парном разряде на уровне WTA-тура. Сегодня, 4 января, девушки победили на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финале они одолели соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон (7:6 (8:6), 7:5).

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер проводили лишь третий турнир вместе. На Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) россиянки вышли в финал и завоевали серебряные медали. На турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в октябре 2024-го теннисистки дошли до четвертьфинала.