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Определились финалисты турнира ATP-250 в Брисбене

Определились финалисты турнира ATP-250 в Брисбене
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Определилась пара финалистов на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия), который проходит с 29 декабря по 5 января. Титул разыграют 28-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка и 293-й номер рейтинга американец Райлли Опелка.

В полуфинале Легечка прошёл болгарина Григора Димитрова, который снялся по ходу второго сета из-за травмы. Матч завершился при счёте 6:4, 4:4 в пользу чешского спортсмена.

Брисбен (м). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 08:05 МСК
Иржи Легечка
28
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4
4 		4
         
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Опелка обыграл французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара в двух партиях. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Напомним, что американец в четвертьфинале обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

Брисбен (м). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 13:40 МСК
Райлли Опелка
293
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
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