Определились финалисты турнира ATP-250 в Брисбене

Определилась пара финалистов на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия), который проходит с 29 декабря по 5 января. Титул разыграют 28-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка и 293-й номер рейтинга американец Райлли Опелка.

В полуфинале Легечка прошёл болгарина Григора Димитрова, который снялся по ходу второго сета из-за травмы. Матч завершился при счёте 6:4, 4:4 в пользу чешского спортсмена.

Опелка обыграл французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара в двух партиях. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Напомним, что американец в четвертьфинале обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.