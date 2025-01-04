Определились финалистки турнира WTA-500 в Брисбене
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Определилась пара финалисток на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия), который проходит с 29 декабря по 5 января. Титул разыграют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 107-й номер рейтинга россиянка Полина Кудерметова.
Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
В полуфинале Соболенко одержала уверенную победу над 17-летней россиянкой Миррой Андреевой со счётом 6:3, 6:2. В 2024 году Арина также выходила в финал Брисбена, но проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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16
Мирра Андреева
М. Андреева
Кудерметова обыграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:3. Для 21-летней Полины финал в Брисбене станет первым в карьере. Стоит отметить, что россиянка попала в основную сетку турнира через квалификацию.
Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 05:10 МСК
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
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55
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
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