Определились финалистки турнира WTA-500 в Брисбене

Определилась пара финалисток на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия), который проходит с 29 декабря по 5 января. Титул разыграют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 107-й номер рейтинга россиянка Полина Кудерметова.

В полуфинале Соболенко одержала уверенную победу над 17-летней россиянкой Миррой Андреевой со счётом 6:3, 6:2. В 2024 году Арина также выходила в финал Брисбена, но проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Кудерметова обыграла украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:3. Для 21-летней Полины финал в Брисбене станет первым в карьере. Стоит отметить, что россиянка попала в основную сетку турнира через квалификацию.