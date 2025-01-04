Определились финалисты командного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Титул соревнований разыграют сборные Польши и США.

В полуфинале Польша разгромила Казахстан, выиграв все три матча. Хуберт Хуркач уверенно обошёл Александра Шевченко со счётом 6:3, 6:2. Ига Швёнтек в двух сетах одолела Елену Рыбакину — 7:6, 6:4. В матче смешанного парного разряда Майя Хвалинска и Ян Зелиньский победили дуэт Жибек Куламбаева/Александр Шевченко — 6:4, 6:1.

Сборная США с таким же общим счётом одолела Чехию. Кори Гауфф обыграла Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:4. Тейлор Фриц прошёл Томаша Махача на снятии чеха по ходу второго сета — 6:7, 6:5 (отказ). В миксте Дезире Кравчик и Денис Кудла обыграли пару Габриэла-Андреа Кнутсон/Патрик Рикль — 7:5, 6:0.