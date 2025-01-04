Синнер отписался от Кирьоса в соцсетях после очередной нападки австралийца — GdS

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер отписался от австралийского теннисиста Ника Кирьоса во всех социальных сетях после очередного критического комментария в свою сторону. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 4 января Круз Хьюитт, сын экс первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта, опубликовал совместный снимок с Синнером на своей странице в социальной сети. Кирьос негативно отреагировал на этот пост в комментариях, раскритиковав Хьюитта-младшего за фото с итальянцем.

Ник Кирьос является ярым противником участия Янника Синнера на турнирах ATP после того, как итальянец сдал два положительных теста на допинг в 2024 году и избежал дисквалификации.