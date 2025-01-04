Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер отписался от Кирьоса в соцсетях после очередной нападки австралийца — GdS

Синнер отписался от Кирьоса в соцсетях после очередной нападки австралийца — GdS
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер отписался от австралийского теннисиста Ника Кирьоса во всех социальных сетях после очередного критического комментария в свою сторону. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 4 января Круз Хьюитт, сын экс первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта, опубликовал совместный снимок с Синнером на своей странице в социальной сети. Кирьос негативно отреагировал на этот пост в комментариях, раскритиковав Хьюитта-младшего за фото с итальянцем.

Ник Кирьос является ярым противником участия Янника Синнера на турнирах ATP после того, как итальянец сдал два положительных теста на допинг в 2024 году и избежал дисквалификации.

Материалы по теме
Фото
Сын Хьюитта разместил фото с Синнером. Кирьос раскритиковал его в комментариях
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android