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Селиваненко: Андреева и Шнайдер подтвердили, что составят конкуренцию сильнейшим парам

Селиваненко: Андреева и Шнайдер подтвердили, что составят конкуренцию сильнейшим парам
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Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде на турнире в Брисбене (Австралия).

«Мирра и Диана, победив в Брисбене, подтвердили серьёзность своих намерений составить конкуренцию сильнейшим парам женского тура в начинающемся сезоне. Видно, как они отлично понимают и дополняют друг друг на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер проводили лишь третий турнир вместе. Для обеих спортсменок этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA в парном разряде.

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Фото: Мирра Андреева и Диана Шнайдер с титулом турнира в Брисбене
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