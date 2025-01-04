Селиваненко: Андреева и Шнайдер подтвердили, что составят конкуренцию сильнейшим парам

Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде на турнире в Брисбене (Австралия).

«Мирра и Диана, победив в Брисбене, подтвердили серьёзность своих намерений составить конкуренцию сильнейшим парам женского тура в начинающемся сезоне. Видно, как они отлично понимают и дополняют друг друг на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер проводили лишь третий турнир вместе. Для обеих спортсменок этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA в парном разряде.