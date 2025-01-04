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«Недовольна комментариями». Рыбакина заявила, что Вуков никогда не обращался с ней плохо

«Недовольна комментариями». Рыбакина заявила, что Вуков никогда не обращался с ней плохо
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Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опровергла многочисленные слухи о том, что её тренер Стефано Вуков грубо с ней общался.

«Могу только сказать то, что уже говорила раньше. Он никогда не обращался со мной плохо, и ничего подобного не было. Конечно, я не очень довольна ситуацией. Недовольна комментариями, которые вижу, особенно от людей, которые находятся в туре. Это действующие тренеры, комментаторы. Не думаю, что это справедливо.

Я уважаю его за всё, что он сделал с самого начала, когда я была 200-й ракеткой мира, и за всё, что мы добились. Назовите мне других тренеров, которые добились такого же успеха с игроками, которые были 200-ми, а затем выиграли турниры «Большого шлема» и оказались в топе», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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