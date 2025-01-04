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Соболенко — об Андреевой: скоро она войдёт в десятку лучших и будет там долго

Соболенко — об Андреевой: скоро она войдёт в десятку лучших и будет там долго
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, с каким настроем подходит к каждому поединку, а также похвалила свою соперницу по матчу полуфинала на турнире в Брисбене россиянку Мирру Андрееву.

«Для меня тактика всегда одна и та же: оставаться агрессивной и оказывать на свою соперницу огромное давление. Я очень рада, что против Мирры мне удалось сыграть в такой агрессивный теннис. Кажется, у меня всё складывалось очень хорошо. Мирра — потрясающая молодая теннисистка. Я почти уверена, что она скоро войдет в десятку лучших и будет там долго», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

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