Фото: новая стрижка Карлоса Алькараса к Australian Open — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас сделал новую стрижку в преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2025. Фото обновлённого образа теннисиста опубликовал барбер испанца на своей странице в социальных сетях.

Фото: victorbarbers5

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Напомним, в сезоне-2024 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.