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«Они уничтожены». Ракетки британской теннисистки сломались при перелёте в Австралию

«Они уничтожены». Ракетки британской теннисистки сломались при перелёте в Австралию
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Британская теннисистка, полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в смешанном парном разряде Оливия Николлс пожаловалась на авиакомпанию из-за плохого обращения с багажом. Ракетки спортсменки оказались сломаны после того, как она забрала сумку с инвентарём.

Фото: страница николлс в социальных сетях

«Это неприемлемо. 160 AUD (160 австралийских долларов равны 10 984 российским рублям на 04.01.2025. — Прим. «Чемпионата») за регистрацию, потому что мне не разрешили брать ракетки в качестве ручной клади. И вы доставляете мою сумку в таком виде? Как это возможно. Моя сумка и ракетки полностью уничтожены», — написала Николлс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Оливия Николлс выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

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