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Бублик назвал позорной игру Надаля и Маррея перед завершением карьеры

Бублик назвал позорной игру Надаля и Маррея перед завершением карьеры
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что не хочет, чтобы его концовка карьеры была похожа на последние сезоны Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

«Хочется уйти на пике. Понятно, что я не Рафа, моё наследие будет гораздо меньше, если его можно назвать таковым. То, что происходило с Энди Марреем и Рафой, – это цирк. По‑другому назвать это я не могу. Люди добились всего, на них даже мы, теннисисты, смотрели с открытым ртом в раздевалке, а потом ты видишь кого‑то из них лысым и старым.

Понятно, что он уже не тот и никогда не будет прежним. На мой взгляд, это даже позор, а не цирк. Наверное, так будет правильнее сказать. Хотя Рафа всё‑таки ещё нормально ушел…» — сказал Бублик в интервью «Матч ТВ».

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