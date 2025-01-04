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Диана Шнайдер рассказала о своих взаимоотношениях с Миррой Андреевой

Диана Шнайдер рассказала о своих взаимоотношениях с Миррой Андреевой
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Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как часто общается с соотечественницей Миррой Андреевой.

«С Миррой будем играть пару в 2025 году. Не скажу, что мы часто созваниваемся — мы все загружены планами. Конечно, когда видимся, с радостью общаемся», — приводит слова Шнайдер ТАСС.

Напомним, сегодня, 4 января, в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) Шнайдер и Андреева одолели соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер проводили лишь третий турнир вместе. Для обеих спортсменок этот титул стал первым в карьере на турнирах WTA в парном разряде.

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