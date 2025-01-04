Полина Кудерметова поделилась эмоциями перед матчем с Ариной Соболенко в финале Брисбена

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова поделилась ожиданиями от финала хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В матче за титул она сыграет с первой ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

«Уже завтра финал, я буду сосредоточеннее. У меня будет восьмой матч. Иногда я чувствую усталость. Но у меня было больше сил на сегодняшний матч. Надеюсь, что завтра тоже всё будет хорошо», — сказала Кудерметова на пресс-конференции.

В полуфинале Соболенко одержала уверенную победу над 17-летней россиянкой Миррой Андреевой со счётом 6:3, 6:2. В 2024 году Арина также выходила в финал Брисбена, но проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Кудерметова одолела украинку Ангелину Калинину со счётом 6:4, 6:3. Для 21-летней Полины финал в Брисбене станет первым в карьере.