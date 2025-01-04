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Стало известно, когда состоится жеребьёвка Australian Open — 2025

Стало известно, когда состоится жеребьёвка Australian Open — 2025
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Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2025 состоится в четверг, 9 января. Начало — в 6:30 мск.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В непростом финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в матче за титул оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь.

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