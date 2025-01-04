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Джокович объяснил, почему появился на публике в рюкзаке с изображением Пикачу

Джокович объяснил, почему появился на публике в рюкзаке с изображением Пикачу
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему прилетел в Австралию с рюкзаком с изображением покемона Пикачу.

«Могу только лишь сказать, что мои дети, особенно Стефан, любят Пикачу. Это его сумка. Я нёс её на выходе из аэропорта. Теории? Я видел, что говорят. Они заставляют меня смеяться», — приводит слова Джоковича Corriere dello Sport.

Ранее в СМИ появилась теория, что рюкзак с покемоном Пикачу символизирует 25-й «Большой шлем», который Джокович может выиграть в Австралии. У Пикачу номер 25 в классификации покемонов. Отметим, семья теннисиста приехала вместе с ним в Австралию.

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