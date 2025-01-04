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Кирьос объяснил свою критику в адрес 16-летнего теннисиста из-за фото с Синнером

Кирьос объяснил свою критику в адрес 16-летнего теннисиста из-за фото с Синнером
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил свою критику в адрес соотечественника Круза Хьюитта, сына экс первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта, который опубликовал фото с совместной тренировки с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Я думал, что мы братаны. Люблю тебя, Круз, но это дико», — написал в комментарии Кирьос, оставив эмодзи «разбитое сердце».

«30-летний мужчина преследует 16-летнего парня в социальных сетях, серьёзно?» — написал один из пользователей в комментариях.

«Это шутка, приятель, ха-ха-ха», — ответил Кирьос.

Напомним, Кирьос является ярым противником участия Синнера в турнирах ATP после положительного допинг-теста итальянца в 2024 году.

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