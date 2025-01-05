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Анна Калинская надела футболку с забавной надписью после поражения в финале Брисбена

Анна Калинская надела футболку с забавной надписью после поражения в финале Брисбена
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14-я ракетка мира Анна Калинская появилась в футболке с надписью «not good at any sports» (В переводе на русский: не сильна ни в одном виде спорта. — Прим. «Чемпионата») после поражения в финале парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Кадры в социальных сетях опубликовала напарница россиянки Присцилла Хон.

Фото: страница хон в социальных сетях

«Ощущения после финала», — подписала публикацию Хон.

В финале турнира в Брисбене Калинская и Хон уступили российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер. Встреча завершилась со счётом 6:7, 5:7.

Отметим, Андреева и Шнайдер впервые выиграли титул в парном разряде. Напомним, они являются серебряными призёрами Олимпийских игр — 2024.

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