Карен Хачанов вместе с годовалым сыном раздал автографы болельщикам на турнире в Гонконге

Российский теннисист Карен Хачанов порадовал болельщиков Гонконга, раздав желающим свои автографы. Вместе с 19-й ракеткой мира появился его годовалый сын Микаэль.

Фото: BANK OF CHINA HONG KONG TENNIS OPEN

«Карен Хачанов — семьянин. Звезда нашего турнира раздала автографы вместе со специальным гостем», — подписала публикацию пресс-служба турнира в Гонконге.

Вчера, 4 января, Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В полуфинале они обыграли французский дуэт Садьо Думбия/Фабьен Ребул со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

В матче за титул чемпионов турнира в Гонконге российская пара встретится с Сандером Арендсом из Нидерландов и британцем Люком Джонсоном.