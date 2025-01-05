Эрика Андреева проиграла в финале квалификации турнира в Хобарте

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в основную сетку турнира в Хобарте (Австралия). В финале квалификации она проиграла китаянке Сю Ван со счётом 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Андреева сделала три подачи навылет и допустила две двойные ошибки. На счету китаянки два эйса, три подачи навылет, и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Турнир в Хобарте пройдёт с 6 по 11 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс. Действующим победителем турнира является американка Эмма Наварро, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

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