Клара Таусен на отказе обыграла Наоми Осаку в финале турнира в Окленде

Сегодня, 5 января, бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака уступила в финале турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) представительнице Дании Кларе Таусон.

Матч продлился 49 минут и завершился победой датчанки. Теннисистки успели провести лишь один сет, в котором Таусон оказалась сильнее японки со счётом 6:4, после чего Осака отказалась продолжать матч и автоматически уступила титул.

В ходе встречи Таусон сделала 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 1 брейк-пойнта. У Осаки 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.