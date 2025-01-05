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Клара Таусен на отказе обыграла Наоми Осаку в финале турнира в Окленде

Клара Таусен на отказе обыграла Наоми Осаку в финале турнира в Окленде
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Сегодня, 5 января, бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака уступила в финале турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) представительнице Дании Кларе Таусон.

Окленд (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 07:10 МСК
Клара Таусон
50
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Наоми Осака
57
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Матч продлился 49 минут и завершился победой датчанки. Теннисистки успели провести лишь один сет, в котором Таусон оказалась сильнее японки со счётом 6:4, после чего Осака отказалась продолжать матч и автоматически уступила титул.

В ходе встречи Таусон сделала 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 1 брейк-пойнта. У Осаки 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.

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