Арина Соболенко — Полина Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция финала в Брисбене

Сегодня, 5 января, состоится финальный матч турнира в Брисбене, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Полина Кудерметова, занимающая 107-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и России.

Отметим, что это первый матч между теннисистками. До этого они ни разу не играли друг против друга в рамках WTA-тура. Напомним, Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал Брисбена. Если россиянке удастся выиграть титул, то она может занять 44-е место в рейтинге WTA. Соболенко в любом случае сохранит первую строчку и будет первой сеянной Australian Open.