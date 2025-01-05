Павел Котов на трёх тай-брейках проиграл матч квалификации турнира в Аделаиде

86-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не смог выйти в основную сетку турнира категории ATP-250, который пройдёт с 6 по 11 января в Аделаиде (Австралия). В полуфинале квалификации он на трёх тай-брейках проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:7 (5:7).

Встреча между теннисистами продолжалась 3 часа и 4 минуты. Котов выполнил 14 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В основной сетке Аделаиды сыграют россиянин Роман Сафиуллин, а также Бублик, Шаповалов и Пол.