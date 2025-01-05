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К команде Алины Корнеевой присоединилась экс-тренер Остапенко, выигравшая с ней «РГ»

К команде Алины Корнеевой присоединилась экс-тренер Остапенко, выигравшая с ней «РГ»
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К команде 177-й ракетки мира российской теннисистки Алины Корнеевой присоединилась испанка Анабель Медина Гарригес. На её счету два титула на ТБШ в паре, 39 титулов WTA (28 — в паре), олимпийское серебро, Кубок Хопмана. Ранее испанка тренировала Елену Остапенко и привела её к победе на «Ролан Гаррос» — 2017.

Сейчас она занимает должность главного тренера в Академии Рафаэля Надаля.

«Отличные новости! Наш главный тренер присоединяется к команде Алины Корнеевой. Удачи вам в 2025 году! VAMOS!» — написали на официальной странице академии 22-кратного победителя ТБШ.

Первым совместным турниром Корнеевой и Гарригес станет Открытый чемпионат Австралии — 2025. В первом круге квалификации россиянка играет против опытной итальянки Сары Эррани.

Напомним, Алина Корнеева является победительницей двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023, Открытый чемпионат Франции — 2023).

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