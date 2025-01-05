Мирра Андреева снялась с турнира WTA-500 в Аделаиде
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16-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева снялась с турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 6 по 11 января. В субботу, 4 января, россиянка проиграла лидеру рейтинга WTA Арине Соболенко из Беларуси в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) со счётом 3:6, 2:6.
Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
16
Мирра Андреева
М. Андреева
На турнир в Аделаиде ещё заявлены шесть россиянок — Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.
Стартовые матчи россиянок:
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия);
Дарья Касаткина (Россия, 2) — Оливия Гадеки (Австралия, WC).
Шнайдер, Калинская и Самсонова на старте сыграют с квалифаерами или лаки-лузерами.
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