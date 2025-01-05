Соболенко — Кудерметова: россиянка неожиданно забрала первый сет финала в Брисбене

Завершился первый сет финального матча турнира в Брисбене, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Полина Кудерметова, занимающая 107-ю строчку мирового рейтинга. Россиянка неожиданно выиграла первый сет со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и России.

Отметим, что это первый матч между теннисистками. До этого они ни разу не играли друг против друга в рамках WTA-тура. Напомним, Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал Брисбена. Если россиянке удастся выиграть титул, то она может занять 44-е место в рейтинге WTA. Соболенко в любом случае сохранит первую строчку и будет первой сеянной Australian Open.