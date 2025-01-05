Соболенко — Кудерметова: россиянка неожиданно забрала первый сет финала в Брисбене

Завершился первый сет финального матча турнира в Брисбене, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Полина Кудерметова, занимающая 107-ю строчку мирового рейтинга. Россиянка неожиданно выиграла первый сет со счётом 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|1
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и России.
Отметим, что это первый матч между теннисистками. До этого они ни разу не играли друг против друга в рамках WTA-тура. Напомним, Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал Брисбена. Если россиянке удастся выиграть титул, то она может занять 44-е место в рейтинге WTA. Соболенко в любом случае сохранит первую строчку и будет первой сеянной Australian Open.
- 5 января 2025
-
11:05
-
11:00
-
10:44
-
10:21
-
10:06
-
09:17
-
08:30
-
08:13
-
04:30
-
00:33
-
00:20
- 4 января 2025
-
23:54
-
23:34
-
23:21
-
22:54
-
22:13
-
21:51
-
21:43
-
21:24
-
20:39
-
20:03
-
19:50
-
19:26
-
18:40
-
18:21
-
18:14
-
18:04
-
17:52
-
17:41
-
17:18
-
16:21
-
15:46
-
15:23
-
15:07
-
14:39