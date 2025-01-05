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Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли в финале парного турнира в Гонконге

Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли в финале парного турнира в Гонконге
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли выиграть титул парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В титульном матче они проиграли британско-нидерландскому дуэту Сандеру Арендсу и Люку Джонсону со счётом 5:7, 6:4, [10:7].

Гонконг — парный разряд. Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 0 7
7 		4 1 10
         
Сандер Арендс
Нидерланды
Сандер Арендс
Люк Джонсон
Великобритания
Люк Джонсон
С. Арендс Л. Джонсон

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Российский дуэт девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету их соперников два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Следующим турниром, где сыграют российские теннисисты, будет Открытый чемпионат Австралии — 2025.

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