Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли в финале парного турнира в Гонконге

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли выиграть титул парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В титульном матче они проиграли британско-нидерландскому дуэту Сандеру Арендсу и Люку Джонсону со счётом 5:7, 6:4, [10:7].

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Российский дуэт девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету их соперников два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Следующим турниром, где сыграют российские теннисисты, будет Открытый чемпионат Австралии — 2025.