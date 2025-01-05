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Соболенко — Кудерметова: белоруска сравняла счёт по сетам в финале Брисбена

Соболенко — Кудерметова: белоруска сравняла счёт по сетам в финале Брисбена
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Завершился второй сет финального матча турнира в Брисбене, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Полина Кудерметова, занимающая 107-ю строчку мирового рейтинга. Белоруска сравняла счёт по сетам — 6:3. Так как первую партию неожиданно выиграла россиянка (6:4), то в матче будет решающий сет.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 1
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и России.

Отметим, что это первый матч между теннисистками. До этого они ни разу не играли друг против друга в рамках WTA-тура. Напомним, Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал Брисбена. Если россиянке удастся выиграть титул, то она может занять 44-е место в рейтинге WTA. Соболенко в любом случае сохранит первую строчку и будет первой сеянной Australian Open.

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