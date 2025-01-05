Полина Кудерметова в борьбе уступила Арине Соболенко титул турнира в Брисбене

Завершился финальный матч турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором встречались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Полина Кудерметова, занимающая 107-ю строчку мирового рейтинга. Белоруска победила со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Белоруска пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Младшая Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Отметим, что это 18-й титул для Соболенко в карьере.