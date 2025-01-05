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Полина Кудерметова в борьбе уступила Арине Соболенко титул турнира в Брисбене

Полина Кудерметова в борьбе уступила Арине Соболенко титул турнира в Брисбене
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Завершился финальный матч турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором встречались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Полина Кудерметова, занимающая 107-ю строчку мирового рейтинга. Белоруска победила со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Белоруска пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. Младшая Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Отметим, что это 18-й титул для Соболенко в карьере.

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