Вихлянцева: нашим девушкам надо перейти с побед на турнирах WTA на «Большие шлемы»

Бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева заявила, что в нынешнем году российским теннисистками надо перейти с побед на турнирах WTA на «Большие шлемы».

«В 2025 году российские теннисистки продолжат прогрессировать. Самое главное — перейти с побед на турнирах WTA на «Большие шлемы», где попадаются сильные соперники, даже если ты сеянный. Такие соперники и нацеливаются на сеянных и хотят выбить их. Хочется верить, что наши девчонки скоро возьмут несколько «Шлемов» и могут бороться за попадание в полуфинал. Самое главное, чтобы они проходили на «Большом шлеме» так далеко, как сейчас проходят на турнирах WTA», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.