Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере. Сегодня, 5 января, она завоевала титул категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в финальном матче обыграв представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Белоруска пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме за прошедший год белоруска взяла четыре титула.
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