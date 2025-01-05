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Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере

Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере. Сегодня, 5 января, она завоевала титул категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в финальном матче обыграв представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Белоруска пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме за прошедший год белоруска взяла четыре титула.

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Комментарии
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