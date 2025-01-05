Кори Гауфф в двух сетах обыграла Игу Швёнтек в финале United Cup — 2025

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф принесла сборной США первую победу в матче с Польшей в рамках финала командного турнира под эгидой WTA и ATP United Cup — 2025.

В матче одиночного разряда Гауфф со счётом 6:4, 6:4 обыграла пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек.

Встреча Гауфф со Швёнтек продлилась 1 час 49 минут. В её рамках Гауфф четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Швёнтек ни одного эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Стоит отметить, что Гауфф одержала третью победу подряд над игроком из топ-2 WTA.