Полина Кудерметова обойдёт старшую сестру Веронику в рейтинге WTA после турнира в Брисбене
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Российская теннисистка Полина Кудерметова обойдёт старшую сестру Веронику в рейтинге WTA по итогам турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Она поднимется на 50 позиций и станет 57-й ракеткой мира. Бывшая девятая ракетка мира, её старшая сестра Вероника, сейчас переживает не лучший период в карьере и занимает лишь 76-е место.
Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Сегодня, 5 января, Кудерметова-младшая проиграла в финале турнира в Брисбене лидеру рейтинга белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Россиянка выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
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