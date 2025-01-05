Полина Кудерметова обойдёт старшую сестру Веронику в рейтинге WTA после турнира в Брисбене

Российская теннисистка Полина Кудерметова обойдёт старшую сестру Веронику в рейтинге WTA по итогам турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия). Она поднимется на 50 позиций и станет 57-й ракеткой мира. Бывшая девятая ракетка мира, её старшая сестра Вероника, сейчас переживает не лучший период в карьере и занимает лишь 76-е место.

Сегодня, 5 января, Кудерметова-младшая проиграла в финале турнира в Брисбене лидеру рейтинга белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Россиянка выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.