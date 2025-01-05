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«Хочу узнать скорость твоих ударов». Соболенко обратилась к П. Кудерметовой в Брисбене

«Хочу узнать скорость твоих ударов». Соболенко обратилась к П. Кудерметовой в Брисбене
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала завоевание титула категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финальном матче турнира она обыграла представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

«Я хочу поздравить Полину с выдающейся неделей. Ты дошла от квалификации до самого финала! Поздравляю тебя и твоего тренера. И ещё: я реально хочу узнать скорость твоих сегодняшних бросков. Думаю, это было очень круто», — сказала Соболенко в интервью на корте.

По итогам турнира младшая Кудерметова поднимется на 50 позиций и станет 57-й ракеткой мира.

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