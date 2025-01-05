«Хочу узнать скорость твоих ударов». Соболенко обратилась к П. Кудерметовой в Брисбене

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала завоевание титула категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финальном матче турнира она обыграла представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

«Я хочу поздравить Полину с выдающейся неделей. Ты дошла от квалификации до самого финала! Поздравляю тебя и твоего тренера. И ещё: я реально хочу узнать скорость твоих сегодняшних бросков. Думаю, это было очень круто», — сказала Соболенко в интервью на корте.

По итогам турнира младшая Кудерметова поднимется на 50 позиций и станет 57-й ракеткой мира.