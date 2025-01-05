Полина Кудерметова прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале Брисбена

107-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова прокомментировала поражение от трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Кудерметова-младшая проиграла в финале Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 1:6. Благодаря выступлению в Брисбене Полина поднимется на 50 позиций и станет 57-й ракеткой мира.

«Поздравляю Арину! Спасибо за этот матч. Это мой первый раз, когда я играла с первой ракеткой мира. Думаю, я сыграла неплохо (на этом моменте трибуны активно поддержали россиянку)», — сказала Кудерметова на церемонии награждения.