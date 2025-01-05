Полина Кудерметова прокомментировала поражение от Арины Соболенко в финале Брисбена
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107-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова прокомментировала поражение от трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
Кудерметова-младшая проиграла в финале Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 1:6. Благодаря выступлению в Брисбене Полина поднимется на 50 позиций и станет 57-й ракеткой мира.
Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
«Поздравляю Арину! Спасибо за этот матч. Это мой первый раз, когда я играла с первой ракеткой мира. Думаю, я сыграла неплохо (на этом моменте трибуны активно поддержали россиянку)», — сказала Кудерметова на церемонии награждения.
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