Иржи Легечка выиграл турнир в Брисбене после снятия Райлли Опелки

28-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка выиграл титул турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Его соперник, американский теннисист 293-я ракетка мира Райлли Опелка, отказался от борьбы при счёте 1:4 из-за травмы запястья.
|1
|2
|3
|
|
Встреча продолжалась всего 14 минут. В её рамках Легечка выполнил две подачи навылет и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.
Это второй титул для чешского теннисиста. В 2024 году Легечка выиграл турнир в Аделаиде, который также относится к австралийской серии.
Отметим, что это второе снятие на пути чеха к трофею. Ранее в стадии 1/2 финала действующий победитель соревнований в Брисбене болгарский теннисист 10-я ракетка мира Григор Димитров отказался от борьбы при счёте 4:6, 4:4 также из-за травмы.
- 5 января 2025
-
12:58
-
12:48
-
12:41
-
12:16
-
12:15
-
11:59
-
11:42
-
11:37
-
11:30
-
11:05
-
11:00
-
10:44
-
10:21
-
10:06
-
09:17
-
08:30
-
08:13
-
04:30
-
00:33
-
00:20
- 4 января 2025
-
23:54
-
23:34
-
23:21
-
22:54
-
22:13
-
21:51
-
21:43
-
21:24
-
20:39
-
20:03
-
19:50
-
19:26
-
18:40
-
18:21
-
18:14