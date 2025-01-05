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Иржи Легечка выиграл турнир в Брисбене после снятия Райлли Опелки

Иржи Легечка выиграл турнир в Брисбене после снятия Райлли Опелки
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28-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка выиграл титул турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Его соперник, американский теннисист 293-я ракетка мира Райлли Опелка, отказался от борьбы при счёте 1:4 из-за травмы запястья.

Брисбен (м). Финал
05 января 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Райлли Опелка
293
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1
4
         
Иржи Легечка
28
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча продолжалась всего 14 минут. В её рамках Легечка выполнил две подачи навылет и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Это второй титул для чешского теннисиста. В 2024 году Легечка выиграл турнир в Аделаиде, который также относится к австралийской серии.

Отметим, что это второе снятие на пути чеха к трофею. Ранее в стадии 1/2 финала действующий победитель соревнований в Брисбене болгарский теннисист 10-я ракетка мира Григор Димитров отказался от борьбы при счёте 4:6, 4:4 также из-за травмы.

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