Иржи Легечка выиграл турнир в Брисбене после снятия Райлли Опелки

28-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка выиграл титул турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Его соперник, американский теннисист 293-я ракетка мира Райлли Опелка, отказался от борьбы при счёте 1:4 из-за травмы запястья.

Встреча продолжалась всего 14 минут. В её рамках Легечка выполнил две подачи навылет и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Это второй титул для чешского теннисиста. В 2024 году Легечка выиграл турнир в Аделаиде, который также относится к австралийской серии.

Отметим, что это второе снятие на пути чеха к трофею. Ранее в стадии 1/2 финала действующий победитель соревнований в Брисбене болгарский теннисист 10-я ракетка мира Григор Димитров отказался от борьбы при счёте 4:6, 4:4 также из-за травмы.