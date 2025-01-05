Гауфф — о победе над Швёнтек: теперь я уверена, что являюсь одним из лучших игроков в мире

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек в рамках финала командного турнира под эгидой WTA и ATP United Cup — 2025.

— Думаю, теперь я уверена, что являюсь одним из лучших игроков в мире. Считаю, я показала отличный теннис. Счастлива, что смогла завоевать очко для команды США. Сегодня было тяжело, не буду врать. Здесь много польских болельщиков. Ценю эту атмосферу. Спасибо американцам. Особенно тем, кто был на высоте [как болельщики].

— Это твоя 17-я победа в последних 20 матчах. Что даёт тебе этот факт в трудные моменты?

— Я поняла: самое худшее, что может случиться сегодня, — это мой проигрыш. В таком формате, даже если проиграю, у нас всё равно есть шанс победить. Я просто сказала себе: «Выложусь на полную», и думаю, это всё, что команда может от меня требовать, — сказала Гауфф в интервью на корте.