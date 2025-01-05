Стала известна мужская сетка квалификации Australian Open — 2025

Стала известна турнирная сетка квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии — 2025 среди мужчин. 194-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов в первом круге квалификации сыграет с французом Люкой Ван Ашем, занимающим 128-ю строчку в рейтинге ATP.

Другие наиболее заметные пары первого круга квалификации Australian Open — 2025:

Ришар Гаске (Франция) — Дуе Айдукович (Хорватия);

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Марк Лаял (Эстония);

Круз Хьюитт (Австралия) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В непростом финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.