П. Кудерметова, Корнеева и другие россиянки узнали соперниц на старте квалификации AO-2025
Прошла жеребьёвка квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии — 2025 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперницами российских теннисисток в первом круге квалификации Australian Open — 2025.
- Оксана Селехметьева (Россия) — Далма Галфи (Венгрия)
- Мария Тимофеева (Россия) — Алис Тюбелло (Франция)
- Екатерина Макарова (Россия) — Нома Ноа-Акугуэ (Германия)
- Алина Корнеева (Россия) — Сара Эррани (Италия)
- Елена Приданкина (Россия) — Элена Мичич (Австралия)
- Полина Кудерметова (Россия) — Сюзан Бандеччи (Швейцария)
- Дарья Астахова (Россия) — Эна Сибахара (Япония)
- Анастасия Захарова (Россия) — Киока Окамура (Япония).
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