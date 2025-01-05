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П. Кудерметова, Корнеева и другие россиянки узнали соперниц на старте квалификации AO-2025

П. Кудерметова, Корнеева и другие россиянки узнали соперниц на старте квалификации AO-2025
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Прошла жеребьёвка квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии — 2025 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперницами российских теннисисток в первом круге квалификации Australian Open — 2025.

  • Оксана Селехметьева (Россия) — Далма Галфи (Венгрия)
  • Мария Тимофеева (Россия) — Алис Тюбелло (Франция)
  • Екатерина Макарова (Россия) — Нома Ноа-Акугуэ (Германия)
  • Алина Корнеева  (Россия) — Сара Эррани (Италия)
  • Елена Приданкина (Россия) — Элена Мичич (Австралия)
  • Полина Кудерметова (Россия) — Сюзан Бандеччи (Швейцария)
  • Дарья Астахова (Россия) — Эна Сибахара (Япония)
  • Анастасия Захарова  (Россия) — Киока Окамура  (Япония).
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