Сборная США обыграла Польшу и стала победителем United Cup — 2025

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл 16-ю ракетку рейтинга Хуберта Хуркача из Польши в командном турнире United Cup — 2025 со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Он принёс победное очко американской команде, а вместе с ним и титул чемпионов United Cup — 2025.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Фриц выполнил 13 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из двух (50%) и допустил три двойные ошибки. На счету Хуркача 17 подач навылет, ни одной двойной ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

В первом матче противостояния США и Польши третий номер рейтинга WTA Кори Гауфф победила вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек — 6:4, 6:4.