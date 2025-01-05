Сборная США обыграла Польшу и стала победителем United Cup — 2025
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл 16-ю ракетку рейтинга Хуберта Хуркача из Польши в командном турнире United Cup — 2025 со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Он принёс победное очко американской команде, а вместе с ним и титул чемпионов United Cup — 2025.
United Cup. Финал
05 января 2025, воскресенье. 11:55 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|7 7
|
|7
|6 4
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Фриц выполнил 13 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из двух (50%) и допустил три двойные ошибки. На счету Хуркача 17 подач навылет, ни одной двойной ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.
В первом матче противостояния США и Польши третий номер рейтинга WTA Кори Гауфф победила вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек — 6:4, 6:4.
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