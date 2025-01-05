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Александр Мюллер обыграл Нисикори и стал чемпионом турнира в Гонконге

Александр Мюллер обыграл Нисикори и стал чемпионом турнира в Гонконге
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Завершился финальный матч хардового турнира категории АТР-250 в Гонконге, в котором встречались французский теннисист Александр Мюллер (67-е место в рейтинге) и японец Кей Нисикори, занимающий 106-ю строчку в рейтинге ATP. Представитель Франции одержал победу со счётом 2:6, 6:1, 6:3 и стал победителем турнира в Гонконге.

Гонконг. Финал
05 января 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Кей Нисикори
106
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
2 		6 6
         
Александр Мюллер
67
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Французский теннисист выполнил два эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Кея Нисикори в этом матче четыре подачи навылет, два реализованных брейк-пойнта из шести (33%) и одна двойная ошибка.

27-летний Мюллер выиграл свой первый титул в одиночном разряде на турнирах уровня ATP.

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