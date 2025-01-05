Барбора Крейчикова снялась с Australian Open — 2025

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Барбора Крейчикова объявила о снятии с Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Всем привет!

Я хотела бы поделиться кратким обновлением относительно моего отказа от Australian Open. К сожалению, травма спины, которая беспокоила меня в конце прошлого сезона, всё ещё не полностью зажила. Это действительно разочаровывает, потому что я люблю играть в Мельбурне и у меня остались прекрасные воспоминания о выходе в четвертьфинал в прошлом году.

Спасибо всем вам за поддержку. Я усердно работаю над тем, чтобы полностью восстановиться, и мне не терпится увидеть вас на корте!» — написала Крейчикова в своём аккаунте в социальных сетях.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в матче за титул оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь.