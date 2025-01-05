Сборная США по теннису второй раз за три года стала чемпионом United Cup

Сборная США по теннису второй раз за три года стала чемпионом командного турнира United Cup. Сегодня, 5 января, американские теннисисты в финале United Cup — 2025 обыграли команду Польши и стали чемпионами турнира в 2025 году.

В первом матче противостояния США и Польши третий номер рейтинга WTA Кори Гауфф победила вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек — 6:4, 6:4. В мужской встрече четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц обыграл 16-ю ракетку рейтинга Хуберта Хуркача из Польши в командном турнире United Cup — 2025 со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Он принёс победное очко американской команде.

В этом году прошёл третий розыгрыш United Cup. Сборная США становилась победителем в 2023 и 2025 годах. В прошлом сезоне чемпионом командных соревнований стали немецкие теннисисты.

Напомним, в 2022 году Международная федерация тенниса отстранила Россию от участия в командных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.