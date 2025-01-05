Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная США по теннису второй раз за три года стала чемпионом United Cup

Сборная США по теннису второй раз за три года стала чемпионом United Cup
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная США по теннису второй раз за три года стала чемпионом командного турнира United Cup. Сегодня, 5 января, американские теннисисты в финале United Cup — 2025 обыграли команду Польши и стали чемпионами турнира в 2025 году.

В первом матче противостояния США и Польши третий номер рейтинга WTA Кори Гауфф победила вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек — 6:4, 6:4. В мужской встрече четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц обыграл 16-ю ракетку рейтинга Хуберта Хуркача из Польши в командном турнире United Cup — 2025 со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Он принёс победное очко американской команде.

В этом году прошёл третий розыгрыш United Cup. Сборная США становилась победителем в 2023 и 2025 годах. В прошлом сезоне чемпионом командных соревнований стали немецкие теннисисты.

Напомним, в 2022 году Международная федерация тенниса отстранила Россию от участия в командных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Материалы по теме
Сборная США обыграла Польшу и стала победителем United Cup — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android